Камеры видеонаблюдения установят на пляжах в Балтийске
В Балтийске Калининградской области на пляжной полосе установят камеры видеонаблюдения «Безопасного города».
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что с инициативой установить камеры видеонаблюдения в местах массового отдыха населения выступило ГУ МЧС России по Калининградской области.
Муниципальные власти также отметили, что контроль пляжной полосы поспособствует созданию привлекательной и безопасной туристско-рекреационной среды.
Ранее в правительстве Удмуртии рассказали о выделении 93 млн рублей на развитие туристического бизнеса в регионе.