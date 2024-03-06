В рейтинг лучших винных хозяйств России вошли 23 предприятия Краснодарского края

Составлен рейтинг винных хозяйств России 2024 года, который опубликовал Путеводитель 50 Best Tastes of Russia. В этот список включены 23 винодельческих предприятия из Краснодарского края, причем три из них заняли первые строчки. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на издателя данного путеводителя ресторанного критика Дмитрия Алексеева.

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На первой позиции общероссийского списка уверенно держится сочинский завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Второе место заняла винодельня «Долина Лефкадия», которая «прописана» в Крымском районе, замыкает тройку лучших производителей вин – новороссийское имение «Сикоры».

По словам Дмитрия Алексеева, в настоящее время в российской винодельческой отрасли реализуется концепция, когда даже маленький производитель напитков стремится к большему: сначала открыть дегустационный зал, затем ресторан, мини-отель, потом создать курорт.

Многие движутся по этому пути, зарабатывая деньги, развивая собственное производство, увеличивая качество вин и привлекая новых специалистов. Издатель путеводителя 50 Best Tastes of Russia назвал этот тренд замечательным. И он наблюдается, в том числе, в Краснодарском крае.