Турбизнес Удмуртии получит 93 млн рублей на развитие отрасли
В правительстве Удмуртии рассказали о выделении 93 млн рублей на развитие туристического бизнеса в регионе.
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Средства направят на оборудование пляжей, бассейнов, торговых зон, туристско-информационных центров и пеших маршрутов.
Меры поддержки на развитие придорожного сервиса, электронного экскурсионного оборудования также получат малый и средний бизнес региона, передаёт ИА «Удмуртия».
Срок реализации проектов — ноябрь 2024 года.