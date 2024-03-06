Сочи на мартовские выходные примет более 115 тысяч туристов

Власти города рассказали, какие мероприятия пройдут на курорте во время предстоящих длинных мартовских выходных. По информации пресс-службы муниципалитета, праздничную программу 8 Марта в Сочи приурочили к Году семьи.

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"В Сочи одномоментно будут находиться более 115 тысяч туристов. В эти даты мы торжественно отпразднуем 10-летие XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года, - отметил мэр Алексей Копайгородский во время заседания во вторник в администрации города оргкомитета по значимым мероприятиям. - Завершится Всемирный фестиваль молодежи. К Международному женскому дню подготовили программу семейного отдыха во всех районах".

Восьмого марта на площади Южного мола в 10 часов утра состоится традиционный легкоатлетический забег "Женская миля", а с полудня и до 20 часов вечера на данной площадке запланирована концертная программа с участием творческих коллективов курорта.

В полдень начнутся праздничные программы в сквере имени Кирова, на площади у центра культуры и кино "Сочи", в городском доме культуры "Дагомыс", в парке у дома культуры Красной Поляны, на набережной пляжа "Чайка". На Приморской набережной в районе цирка, пройдет также ярмарка мастеров прикладного творчества.

А в горном кластеры свои яркие мероприятия проведут все курорты.