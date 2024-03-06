Самолеты из Нижнего Новгорода пустят до Азербайджана

Прямые регулярные рейсы начнут осуществляться из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова до Баку. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Авиарейсы до столицы Азербайджана начнет выполнять компания IRAERO. Самый первый полет состоится 4 апреля, а далее самолеты будут летать один раз в неделю по четвергам.

Из Нижнего Новгорода самолет направится в Баку в 01:00 и приземлится в 05:00. Из международного аэропорта Гейдар Алиев вылет запланирован на каждую среду в 21:00, а прибытие в аэропорт им. Чкалова – в 23:00 того же дня. Время указано местное для каждого аэропорта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что самолеты начали летать из Нижнего Новгорода в Оренбург.