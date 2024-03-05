Туроператор пригрозил турагенту карой за покупку экскурсий для туристов «на стороне»

В турагентских чатах активно обсуждают информационное сообщение, полученное одной из розничных туркомпаний.

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Менеджер туроператора предупредил в переписке, что «бронировать экскурсии у сторонних организаций запрещено». Их предлагается приобретать только у самого туроператора и сразу добавлять в заявку при покупке тура. За нарушение могут заблокировать доступ в личный кабинет.

Тема вызвала шквал возмущения у турагентов.

«Пусть сначала запрет на официальном бланке вышлют. Никто не может ограничить нам покупку экскурсий на сторонних ресурсах», «Экскурсии – дело добровольное. Решение принимают туристы», «Еще бы запретили работать с другими туроператорами. Заключил договор с одним –- вот с ним и сотрудничай!» – пишут в комментариях.

Некоторые недоумевают, как туроператор собирается контролировать соблюдение своего условия: «Откуда станет известно, что мы или туристы бронируем экскурсии где-то еще?»

В туроператорской компании пояснили порталу TourDom.ru, что письмо турагенту было отправлено по личной инициативе менеджера-куратора. Назвали это «недоразумением» и пообещали разобраться с инцидентом. Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, случай не единичный. Представители туррозницы порой получают сходные предупреждения и от других туроператоров.

«Турагент – это свободный правосубъект. Он вправе продавать те услуги, которые считает нужным», – отмечает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

При этом стоит обратить внимание и на другую сторону проблемы. Туроператоры, настаивая на том, чтобы экскурсии покупали у них, руководствуются не только экономической выгодой, но и соображениями безопасности и минимизации своих рисков. Ведь у туриста в договоре указано, от какого туроператора у него тур. Если к турпакету добавлена услуга, приобретенная у другого поставщика, и она будет оказана некачественно, а то и вовсе с печальными последствиями для здоровья, претензию турист может предъявить туроператору. Поэтому туроператор вправе требовать от турагента, чтобы тот, добавляя к туру экскурсии, забронированные у сторонних компаний, не включал их в договор с туристом как составляющие комплексного турпродукта.