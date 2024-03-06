На Всемирном фестивале молодежи разыграют путевки в Югру

112 делегатов представляют в эти дни Югру на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Все они профессионалы в сфере науки, бизнеса, медиа, образования, IT-сферы, международного сотрудничества, культуры, спорта.

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Это молодые ребята из восемнадцати муниципалитетов округа.

Всю неделю гостей фестиваля, а это 20 тысяч участников из более чем 180 стран мира, ждут без малого сотни событий: образовательные мероприятия, культурная, выставочная и спортивная программы, шоу, мастер-классы, встречи со знаменитыми лекторами и многое другое. К слову, в программе фестиваля запланирована и лекция губернатора Югры Натальи Комаровой. Она проведет ее как лектор общества "Знание". И, конечно, расскажет о Югре. Лекция так и называется - "Увидеть Югру - влюбиться в Россию".

Как рассказал руководитель делегации югорчан на ВФМ Виталий Андреев, у ребят отправившихся в Сочи, две главные задачи - учиться, перенимая опыт молодежи всего мира, и при этом показать, какими ценностями живут сегодня молодые югорчане.

"В Югре удивительно трудолюбивые и сознательные молодые люди. Нам есть чем поделиться, - отметил Виталий Андреев, генеральный директор "Молодежного центра Югры". - Сегодня как никогда важно установление связей между активной молодежью мира, для построения справедливого будущего". "Верю, что фестиваль откроет множество возможностей для каждого, - призналась участница фестиваля Полина Ладыженская из Ханты-Мансийска. - Молодежи из других стран нам хочется показать, что мы чуткие, улыбчивые и добрые".

На ВФМ Югра представила свой стенд. Он метафорично воплощает встречу югорской весны. По легендам народов ханты и манси, весна приходит с появлением ворон. Это первые птицы, которые прилетают после долгой зимы в северный край и на своих крыльях несут солнце.

В Югре широко празднуется Вороний день: в этот день жители округа повязывают разноцветные лоскуты и бублики на деревья, исполняют национальные танцы, поют песни, славящие весну, и угощаются традиционными блюдами. Главный символ праздника - девушка-ворона.

Поэтому Югра привезла в Сочи свою весну. Ее олицетворением стала прекрасная лесная девушка Миснэ - покровительница уникальной и богатой природы Севера. Именно ее скульптурное изображение стало основой стенда, и вся экспозиция посвящена пробуждению природы, радости жизни и солнечному свету.

Здесь же в выставочном пространстве среди посетителей стенда разыграют три трехдневных тура в Югру "Открываю весну".

К слову, после завершения фестиваля в Сочи его программа продлится в регионах страны. Так, с 12 по 16 марта в Югру приедут 59 представителей из 36 стран, включая Аргентину, Ливан, Филиппины, Японию. Они будут знакомиться с достижениями в промышленной, культурной и социальной сферах Югры по программе "Жить и работать в России".

А в один из дней участников ждет вечер в гостях у югорских семей, где им предстоит приготовить домашний ужин, окунуться в уютную семейную атмосферу, поделиться своими традициями и историями.