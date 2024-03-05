В туристической отрасли Крыма наблюдается серьезная нехватка кадров

На полуострове в настоящее время функционирует 1170 коллективных средств размещения, в то время как ежегодно регион посещает от 5 до 6 миллионов туристов. Председатель ассоциации подчеркнул, что дефицит кадров в туристической сфере составляет около 200 000 человек.

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Маковей отметил, что во время пика туристического сезона индустрия испытывает острую нехватку персонала и нуждается в студентах и молодежи. Он добавил, что Крым приветствует молодых специалистов, которые могут как найти временную работу на полуострове, так и остаться там на постоянное жительство.