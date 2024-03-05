Скидки на летние билеты для юных туристов у РЖД опоздали на один день

Туристы разочарованы поздним стартом акции РЖД «Счастливые каникулы» для детей возрастом от 10 до 17 лет. Накануне открылись продажи билетов на первый день лета. Одновременно с ним по логике туристов и опыту предыдущих лет должен был стать доступным спецтариф, который дает право купить билеты юным пассажирам со скидкой в 50%. Туристы потянулись в систему бронирования, дабы успеть занять места – как известно, покупать билеты на летние даты нужно заранее.

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Однако оказались разочарованы: «Льготы на проезд детей в летний период не действуют. Мы не смогли купить билеты для целого класса на июнь», – сообщили туристы о проблеме в редакцию TourDom.ru.

Немало негодований и в соцсетях перевозчика: «Где обещанные каникулы? Без акции билеты стоят 12 тыс. На то же направление самолетом – 8 тыс.!»

Заметив этот шквал недовольства, перевозчик поспешил исправить ошибку. Уже вечером на ресурсах появилось официальное сообщение, что «Счастливые каникулы» заработают с 5 марта.

К моменту старта продаж на новый день (в 8 часов по московскому времени) туристы вновь безуспешно стали атаковать систему бронирования. Многие из них сообщают, что и сегодня по-прежнему не могут воспользоваться выгодной ценой. СММ-специалисты РЖД продолжают отвечать, что акция «заработает с 5 марта». На официальном сайте РЖД удалось отыскать пункт, который утверждает, что тариф заработает после 15 часов по московскому времени. Почему это не могут донести до подписчиков соцсетей – загадка.

Для многих это слишком поздно. На некоторых направлениях уже сложно найти достаточное количество свободных мест на 1 июня. Да и на 2 июня билеты активно раскупаются. Тем, кто сумеет дождаться реального старта стоит иметь в виду, что скидка действует на поездки с 1 июня по 31 августа в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, включая фирменные. А также в некоторых «Ласточках». В двухэтажных купейных поездах цена будет равна половине стоимости проезда в плацкарте по этому маршруту.