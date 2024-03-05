Политик: турецкая делегация не может приехать на туристическую выставку MITT в России

Турецкие туристические компании не смогут принять участие в отраслевой выставке MITT в России, которая пройдет 19–21 марта. Из-за проблем с переводами между странами невозможно отправить взносы.

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Об этом сообщает заместитель председателя партии Vatan («Родина»), кандидат в главы муниципалитета Антальи Сердар Ускюплю, на которого ссылается газета Aydınık.

По его словам, если эмбарго против России продолжится, большие проблемы ждут турецких специалистов в сфере туризма. Пострадают и сотни тысяч граждан, которые так или иначе задействованы в отрасли.

На сайте MITT сейчас заявлено 6 участников из Турции, в том числе и Министерство культуры и туризма страны, Ассоциация туристических отельеров Аланьи, медицинские организации, «цифровой кошелек» и представители Северного Кипра.

В прошлом году, судя по сайту выставки, участников было в 2 раза больше. В том числе активно выставлялись отельеры. Редакция TourDom.ru запросила комментарий у дирекции MITT.