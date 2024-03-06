Агенты раскритиковали планы о росте турпотока в Крым в 2024 году

Представители турбизнеса России не поверили информации от крымских отельеров об увеличении числа броней в 2024 году: говорят, что все брони закончились в прошлом июле после взрыва моста.

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«Какой турпоток?! Он закончился в июле прошлого года. [Тогда] все брони снялись, и приезжали только залетные. В Западном Крыму отели даже открываться не планируют в этом году – работа в минус», – пишет представитель индустрии на отраслевом форуме.

Другие пользователи портала «Крыша ТурДома» говорят, что заявления об увеличении турпотока особенно неактуальны на фоне ночного перекрытия Крымского моста на девять часов, сбоев в расписании поездов, закрытого автомобильного движения.

«Лучше на Камчатку», – пишут турагенты.

Поводом для дискуссии стала информация от председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, который ожидает роста турпотока на 25–30 % по сравнению с прошлым (провальным) годом. Одновременно Российский союз туриндустрии выпустил релиз, где сообщается, что число бронирований крымских отелей летом «выросло на 100 %», а на 8 марта – в четыре раза в сравнении с прошлым годом.