Как будет выглядеть ультрасовременный экокурорт у Байкала

Около уникального озера Байкал запланировано строительство круглогодичного курорта мирового уровня. Масштабный проект анонсировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. На какой территории появится курорт, в какую сумму обойдется и как будет выглядеть, рассказывает и показывает «ФедералПресс».

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Что будет на курорте и сколько он будет стоить

Президент России Владимир Путин важную часть своего выступления посвятил необходимости развития туристической инфраструктуры.

«Современная, безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглогодичный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озеро», – отметил глава государства.

Действительно, в такой организации Иркутская область нуждалась давно, и это будет первый этнографический экокурорт в России, следует из данных корпорации «Туризм.РФ». Предполагается, что новое место отдыха обустроят таким образом, что оно не станет наносить вред окружающей среде. На площадку планируется ежегодно привозить 850 тысяч туристов.

По задумке комплекс различных объектов разместят посреди природы с сохранением ее первозданности. Предполагается, что тут можно будет поправить здоровье с помощью методик «велнес» и СПА, прогуляться по экотропам, развлечься, посетив концертные площадки и аквапарк, сходить на познавательные экскурсии, активно отдохнуть и поплавать на водном транспорте.

Согласно предварительным подсчетам, на реализацию понадобится 40 млрд рублей. Большая часть из этой суммы – 32 млрд рублей – будет направлена на туристическую инфраструктуру.

Где будет расположена «Байкальская слобода»

Известно, что курорт будет носить наименование «Байкальская слобода», при этом, важно отметить, что с озером он будет связан лишь названием, поскольку разместят его поодаль от самого Байкала: чтобы добраться до знаменитого водоема отсюда, придется, ориентировочно, преодолеть 17 километров.

Экопарк с отелями построят на берегу реки Ангары – именно ее виды будут созерцать посетители, а также залива Тальцы, который тут расположен.

«Байкальская слобода» для людей, мечтающих попасть на Байкал, будет, скорее, туристическим хабом, узлом связи, откуда можно будет добраться до великого озера по дороге или воде. Созерцать «жемчужину Сибири» из окон своих гостиниц не выйдет ввиду приличного расстояния, которое необходимо преодолеть, чтобы достичь пункта назначения.

Самым ближайшим населенным пунктом, доступным посетителям курорта, станет популярнейший на Байкале поселок Листвянка, дорога до которого из Иркутска занимает примерно час, из «Байкальской слободы» доехать до него можно будет за 15–20 минут.

Отели, марина, рыбацкая деревня и новые рабочие места

На сегодняшний день известно, что на площадке, общие размеры которой составят 330 га, будет реализовано 27 проектов: здесь построят трех- и четырехзвездочные гостиницы, аквапарк, яхтенную марину и даже рыбацкую деревню.

Что касается отелей, то они включат 3,5 тысячи различных номеров. Гостиницы будут представлять собой глэмпинги, таунхаусы, коттеджи и многоэтажные строения, которые окажутся доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельно создадут восемь общежитий квартирного типа для сотрудников туристического кластера. Предполагается, что в «Байкальской слободе» будут работать 5 тысяч человек.

На территории курорта откроют и различные организации – природный парк с маралами и другими животными, комплекс с плавучей баней, СПА-центр, аптеку, продовольственные и иные магазины.

Именно на территории «Байкальской слободы» построят и первый в Иркутской области современный всесезонный аквапарк с открытой и круглогодичной крытой площадками. Объект будет включать в себя зоны расслабления с бассейнами для детей и для водных развлечений с горками, различными по степени экстрима.

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Кроме того, тут будут работать фитнес-центр, площадки для мастер-классов, конференц-залы, вертолетная площадка, термальный комплекс с крыто-открытым бассейном, рестораны, зона для проведения массовых мероприятий.

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Помимо прочего, тут построят уникальную рыбацкую деревню, которая будет предлагать услуги аренды немоторных лодок, настилов для рыбалки, костровых зон и беседок, продажу и аренду рыболовных снастей, услуги инструкторов и заготовки улова.

Здесь же оборудуют яхтенную марину – комплекс объектов для безопасного причаливания и длительных стоянок водного транспорта. Именно отсюда посетители по Ангаре, которая впадает в Байкал, смогут отправляться на экскурсии, изучая и рассматривая красоты самого глубокого озера в мире.

Нужен как воздух

Как пояснила корреспонденту «ФедералПресс» директор ассоциации развития туризма «Байкал» Наталья Давыдова, такой курорт Иркутской области действительно необходим и его месторасположение поодаль от озера оправданно.

«Курорт «Байкальская слобода», действительно, будет размещаться на достаточном расстоянии от озера, но ведь так задумано. В планах – разгрузить Листвянку, где, например, в выходные и праздники не протолкнуться, а инфраструктура в поселке на сегодняшний день, по сути, никакая», – отметила собеседница агентства.

© Fedpress.ru

При этом, несмотря на недостатки Листвянки, люди все равно едут именно сюда. Ведь пока это ближайший от Иркутска населенный пункт на Байкале, добраться до которого можно всего за час. Альтернативного места сегодня просто не существует: до остальных населенных пунктов придется ехать несколько часов, что может себе позволить далеко не каждый гость региона. По этой же причине именно в Листвянку, как правило, привозят всех туристов, посещающих Приангарье, цель которых – увидеть озеро.

«Хотелось бы, конечно, показать красивый Байкал, но пока это не совсем получается. Поэтому одна из задач – перенаправить поток из Листвянки на эту территорию. Мы видели, какие там будут грандиозные планы – территория огромная, много точек притяжения. «Байкальская слобода» станет интересной площадкой и для семейного, и для активного, и для детского отдыха. Думаю, что проект перспективный. Другой вопрос – когда его реализуют? <…> Хотелось бы в этой жизни», – резюмировала собеседница агентства.

Президент России поручил создать указанный курорт до 2030 года. Это значит, что зона притяжения туристов со всей страны и мира появится у Иркутской области в течение ближайших шести лет.

© Fedpress.ru

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что указанный курорт собираются сделать и местом для хранения 450 яхт. Кроме того, в перспективе возможен запуск отсюда межрегиональных туров по Байкалу. О необходимости развивать отдых на водоеме говорил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: он пояснил агентству, что делается в этом направлении.