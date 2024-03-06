Более половины россиян заявили об интересе оплачивать путешествие частями

По результатам исследования, чуть более половины респондентов (51%) начинают планировать свои поездки задолго — более чем за три месяца до даты отъезда, в то время как 26% предпочитают готовиться к путешествию за месяц, пишет «Газета.Ru».

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Касательно способов оплаты проживания в отелях, 64% опрошенных используют для этого дебетовые карты, а 22% предпочитают расплачиваться наличными.

Из опроса также следует, что около трети участников (62%) отправляются в отпуск один раз в год, в то время как 31% предпочитают путешествовать 2-3 раза ежегодно. Более 90% респондентов признали, что расходуют до половины своего бюджета на путешествие на бронирование жилья, при этом 72% из-за финансовых ограничений вынуждены либо отказываться от путешествий, либо экономить на поездках.

Общее количество участников опроса превысило 1200 человек.

Благодаря сервису «Яндекс Сплит», теперь можно разбить оплату на два, четыре или шесть месяцев. Первоначальный взнос списывается немедленно, а остальная сумма — по графику.

Ранее были названы национальности, раздражающие россиян на отдыхе, а также стало известно, куда россияне поедут отдыхать на 8 марта.