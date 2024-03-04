Питерский отель в дни ПМЭФ предлагает заплатить за номер от 788 тысяч рублей

Отели 5* в Санкт-Петербурге по обыкновению закрыли возможность онлайн-бронирования любых номеров на даты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На сайтах известных гостиниц период с 4 по 8 июня сейчас обозначен крестиками и снабжен надписью «Возможен только выезд». Однако если позвонить по телефону или написать в службу размещения по e-mail, свободные места найдутся, но по гораздо более высокой цене.

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В частности, в «Англетере» в дни ПМЭФ гостям предлагают разместиться в улучшенных номерах с видом на Исаакиевскую площадь и собор за 197 тыс. руб. в сутки. При этом предложение действует при бронировании минимум 4 ночей (с 4 по 8 июня). Таким образом, только номер обойдется в 788 тыс. руб., причем завтрак в эти деньги не входит – надо доплатить еще 2 тыс. в сутки с человека. Для сравнения, такой же номер неделей раньше или позже ПМЭФ в «Англетере» стоит 27 тыс. руб. в сутки, т. е. в 7 раз меньше.

В Grand Hotel Europe аналогичная ситуация. Если написать по e-mail, то спустя день приходит ответ с ценами. Номер класса премиум, который в обычные дни стоит 26 тыс. руб., на даты ПМЭФ отель предлагает за 92 200, т. е. в 3,5 раза дороже. Классический люкс при этом дорожает более чем в 8 раз: с 65 000 до 534 200 руб. (!) Бронировать нужно также минимум на 4 ночи.

В Four Seasons Hotel Lion Palace расценки на ПМЭФ узнать не удалось – отель запросил фамилии гостей и поставил нашу заявку в лист ожидания. В обычные дни июня стоимость номера в этой гостинице начинается от 41 920 руб.

Многократное повышение цен в период форума и закрытая продажа по листу ожидания – это обычная практика для премиальных гостиниц города. Так, в 2021 году редакция сообщала, что номер в Four Seasons предлагался за 180 тыс. руб. в сутки при цене в 60 тыс. в другой день.

Однако справедливости ради стоит сказать, что такая картина наблюдается не везде, а только в нескольких центральных и наиболее престижных гостиницах, где предпочитают останавливаться статусные гости форума. В Санкт-Петербурге множество других вариантов размещения, где каких-либо ограничений по бронированию нет. Так, сервис Ostrovok показывает, что на 5–8 июня свободные номера есть в 2098 отелях и апартаментах. Причем если сдвинуть даты на неделю, то количество доступных вариантов увеличивается незначительно – с 12 по 15 июня их доступно 2140.