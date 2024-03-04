В Карелии появится этнопарк с горнолыжным курортом

Петербургская компания построит этнопарк с горнолыжным курортом в Карелии
Горнолыжный курорт построят в Прионежском районе Карелии до 2028 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Корпорация "ИнФинТех".
"АО "Корпорация "ИнФинТех" и АО "Корпорация развития Республики Карелия" подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации крупного инвестиционного проекта в сфере туризма. Он предполагает создание этнопарка с горнолыжным курортом и спортивно-оздоровительным комплексом в Прионежском районе республики. Инвестиции составят до 50 млрд рублей. Это необходимая общая инфраструктурная емкость проекта. Инвестиционный план расписан до 2028 года, срок окупаемости проекта - 12 лет", - сказали в пресс-службе.
Первую очередь проекта планируется сдать в 2025 году. На площадке, которая находится на первой линии одноименного озера, планируется обустроить комплекс для катания на горных лыжах, пешеходные тропы, экоферму, деловой центр, гостиницу, кинотеатр, рестораны и магазины. Также на этом месте возведут современный зимний дворец с ледовой ареной.
"Этнопарк подобного уровня благоприятно отразится на туристической привлекательности региона", - отметила руководитель инвестиционного направления корпорации "ИнФинТех" Ангелина Егорова.