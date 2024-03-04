В нескольких южных регионах России создадут проекты по транзитному автотуризму

Более 150 экспертов туристической отрасли, гостиничного бизнеса из Волгоградской, Ростовской и Запорожской областей, а также Республики Крым собрались в Волгограде на двухдневный фестиваль "По дороге на Юг", чтобы разработать новые совместные проекты по автотуризму для транзитных путешественников, передает корреспондент ТАСС.
Туристический фестиваль "По дороге на Юг" пройдет в Волгограде с 4 по 5 марта при участии представителей транзитных регионов, через которые путешественники едут на морские курорты России. Участники мероприятия представят туристический потенциал своих регионов, поделятся наработками по развитию инфраструктуры автотуризма и привлечению автотуристов-транзитников.
"В мероприятии принимают участие наши коллеги из других регионов Южного федерального округа - Ростовской области, Республики Крым, Запорожской области. Мы надеемся, что в результате мероприятия родятся новые проекты, будут развиваться, привлекать автопутешественников. Цель - задержать туриста по дороге на Юг, чтобы он посмотрел [достопримечательности], а не просто промчался насквозь, или заехал максимум на Мамаев курган. У нас [в Волгоградской области] проходят несколько трасс, и возле этих трасс расположены Урюпинск, Камышин, Дубовка - места с богатейшей историей с интересными локациями", - рассказала ТАСС заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Елена Курносова.
Она отметила, что участников фестиваля ждет насыщенная программа - практические занятия, мастер-классы, стратегические сессии, совместные проработки будущих межрегиональных маршрутов.
По данным администрации Волгоградской области, в регионе регулярно появляются новые турмаршруты, в том числе патриотической тематики для путешествий с детьми. Среди туристов большой популярностью пользуются уже традиционные мероприятия: "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, арбузный фестиваль "Зело отменный плод!", областной фестиваль "Ахтубинский помидор" и другие. Жителям и гостям региона предлагаются одно- и многодневные туры по основным достопримечательностям области и городу-герою Волгограду, где находится один из самых высоких в мире монументов - 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Регион в 2023 году посетили более 1,7 млн туристов, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.