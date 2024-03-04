В нескольких южных регионах России создадут проекты по транзитному автотуризму

"В мероприятии принимают участие наши коллеги из других регионов Южного федерального округа - Ростовской области, Республики Крым, Запорожской области. Мы надеемся, что в результате мероприятия родятся новые проекты, будут развиваться, привлекать автопутешественников. Цель - задержать туриста по дороге на Юг, чтобы он посмотрел [достопримечательности], а не просто промчался насквозь, или заехал максимум на Мамаев курган. У нас [в Волгоградской области] проходят несколько трасс, и возле этих трасс расположены Урюпинск, Камышин, Дубовка - места с богатейшей историей с интересными локациями", - рассказала ТАСС заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области Елена Курносова.