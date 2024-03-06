Вологжан приглашают пройти опрос о желании путешествовать по туристическим тропам

Агентство стратегических инициатив и группа компаний «Б1» проводят исследование о вовлечённости россиян в путешествия по туристическим тропам страны. Участвовать в опросе приглашаются все, кто увлекается активным туризмом.

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Задачей исследования - оценка уровня интереса населения к путешествиям по тропам. Возможность понять насколько вологжан привлекают туристические клубы и разные форматы походов, проанализировать профиль туриста, заинтересованного в различных поездках.

«Русское географическое общество глубоко погружено в повестку туристских троп уже несколько лет. За это время мы приросли конкретными и нетривиальными кейсами в регионах. Это опыт, которым мы готовы делиться и развивать в создающейся отраслевой рамке. Мы видим высокий запрос со стороны крупного ответственного бизнеса, с которым мы работаем в логике корпоративной социальной ответственности в их регионах. Нам важно, что из новой отраслевой рамки удобно говорить о продукте с чётко определенными средовыми и сервисными параметрами», – рассказала директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма русского географического общества Наталия Белякова.

Планируется, что исследование, в котором результаты опроса будут представлены в обобщенном виде, презентуют до начала лета. Следующий опрос пройдёт через год, в январе-марте 2025 года, для сравнения полученных показателей.

Опрос можно пройти до конца марта на платформе Leader-ID. Для всех участников приготовлены полезные подарки.