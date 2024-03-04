Сарапул участвует в состязании за звание туристического города

По решению Попечительского совета Федеральных туристических премий и по согласованию с комитетами Российского союза туриндустрии (РСТ) Сарапул поучаствует в номинации «Город музейного туризма», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.