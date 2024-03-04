Татарстан с соседними регионами разрабатывает проект "Великий Волжский путь"

Татарстан с соседними регионами с прошлого года ведет разработку проекта "Великий Волжский путь". Благодаря инициативе Татарстана, Чувашии и Марий Эл туристы смогут посетить несколько туристических мест на скоростных "Метеорах". Об этом в интервью "Реальному времени" рассказал председатель регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

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Иванов также отметил, что этот проект уже создан и получил официальный статус в прошлом году. В дальнейшем маршрут будет развиваться в сторону Ульяновской и Нижегородской областей.

Глава Госкомитета добавил, что на Средней Волге много регионов и хочется показать их все, чтобы, начиная путь от Ульяновска или Нижнего Новгорода, туристы посещали и Татарстан.

Оценивая турпоток на этом направлении, председатель Госкомитета отметил, что вначале это будет несколько тысяч человек. Однако в дальнейшем количество туристов может дорасти до сотен тысяч. Рассказывая о технической возможности воплощения подобного проекта, Сергей Иванов заметил, что в настоящее время есть два скоростных "Метеора", в феврале была закладка еще двух. В дальнейшем речной флот должен увеличиться до 8—10 единиц.