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Куда россияне поедут отдыхать на 8 марта

Туроператоры выделили самые востребованные направления для мартовских путешествий:

Куда россияне поедут отдыхать на 8 марта
© runews24.ru

Внутренние:

  • Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна)
  • Кавказские Минеральные Воды Москва Санкт-Петербург
  • Калининград
  • Подмосковье
  • Карелия
  • Дагестан
  • Казань
  • Горнолыжные курорты (Шерегеш, Домбай, Архыз)

Зарубежные:

  • ОАЭ
  • Таиланд
  • Турция
  • Шри-Ланка
  • Египет
  • Мальдивы
  • Куба
  • Китай/Вьетнам

Количество доступных предложений ограничено, особенно для зарубежных направлений. Поэтому эксперты советуют бронировать поездку заранее, чтобы не упустить лучшие варианты.

В этом году спрос на туры на мартовские праздники значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Причина в том, что 8 марта выпадает на пятницу, что дает туристам три дня для отдыха.

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