Куда россияне поедут отдыхать на 8 марта
Туроператоры выделили самые востребованные направления для мартовских путешествий:
Внутренние:
- Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Красная Поляна)
- Кавказские Минеральные Воды Москва Санкт-Петербург
- Калининград
- Подмосковье
- Карелия
- Дагестан
- Казань
- Горнолыжные курорты (Шерегеш, Домбай, Архыз)
Зарубежные:
- ОАЭ
- Таиланд
- Турция
- Шри-Ланка
- Египет
- Мальдивы
- Куба
- Китай/Вьетнам
Количество доступных предложений ограничено, особенно для зарубежных направлений. Поэтому эксперты советуют бронировать поездку заранее, чтобы не упустить лучшие варианты.
В этом году спрос на туры на мартовские праздники значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Причина в том, что 8 марта выпадает на пятницу, что дает туристам три дня для отдыха.
Россиянин раскритиковал отдых в Анапе.