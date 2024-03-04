В Краснодарский край отправится туристический поезд

Этим летом из Москвы на Азово-Черноморское побережье Краснодарского края снова начнет курсировать эногастрономический поезд. Первый тур запланирован на 7 июня, он продлиться пять дней.

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Железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" организуют для тех, кто ценит аутентичную южнорусскую кухню и хочет попробовать прекрасные местные вина. Туристический поезд проследует по маршруту "Москва - Тамань - Новороссийск - Москва". В пути предусмотрена интересная обучающая и развлекательная программа, составленная специалистами-энологами.

Сегодня Кубань - это самый популярный эногастрономический регион России. Что не удивительно, ведь в крае работают около 100 объектов сельского туризма, и 30 из них специализируются на виноделии. Экскурсионная программа тура предполагает посещение виноделен, дегустации напитка из солнечной ягоды и разных сортов сыра, мастер-классы сомелье.

Туристы побывают на Таманском полуостров и в городе-герое Новороссийске. Свои двери для участников круиза распахнут центр энологии, центр винного туризма, агротуристический комплекс и улиточная ферма. Ну, конечно же, пассажиры поезда смогут полюбоваться красивыми пейзажами из окон, а также познакомиться с основными достопримечательностями городов на маршруте.