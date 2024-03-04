В санаториях Ставрополья к 2029 году создадут еще 11 тыс. койко-мест
В санаториях и гостиницах Ставрополья благодаря реализации инвестпроектов к 2029 году создадут почти 11 тысяч койко-мест. Их общее количество увеличится на 20%.
«В настоящее время на территории Ставропольского края в разной стадии реализуются 48 инвестиционных проектов санаторно-курортного и туристского назначения. В результате будет создано 10,8 тысячи койко-мест и 5,5 тысячи новых рабочих мест», — сообщил ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.
По его словам, проекты будут реализованы к 2029 году. В настоящее время в санаториях и гостиницах региона насчитывается 55 тысяч койко-мест. Таким образом, их количество увеличится на 20%.
Министр добавил, что общий плановый объем инвестиций в эти проекты составляет 82,4 миллиарда рублей.
Кавказские Минеральные Воды являются одним из старейших курортных регионов России и включают в себя четыре города-курорта. На этой территории находятся более 130 минеральных источников и озеро Тамбукан с запасом лечебной грязи. В санаториях Кавминвод посетителям предлагают лечебные, оздоровительные и реабилитационные программы. Санаторно-курортная отрасль края включает 658 санаториев, гостиниц и пансионатов на 55 тысяч мест размещения.