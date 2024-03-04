Путешественникам рассказали о популярных этнопарках России

Российский онлайн-сервис для организации путешествий «ТуТу.ру» составил подборку интересных отечественных этнопарков. В дорогу можно отправиться с детьми или с друзьями — интересно будет всем. Издание «Вести Подмосковья» ознакомилось с информацией.

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Для посещений специалисты выбрали шесть этнопарков, расположенных в различных концах России. Эксперты уверены, что активным путешественникам понравятся развлекательные программы и мастер-классы, предложенные организаторами, а те, кто предпочитает спокойствие, смогут просто насладиться природой и совершить пешую прогулку.

Так, в выходные дни гостей ждут в подмосковном этнопарке «Кочевник», расположенном рядом с Сергиевым Посадом. Тематика комплекса посвящена различным кочевым народам мира. Путешественники смогут увидеть монгольские юрты, чукотские яранги и ненецкие чумы и даже познакомиться с живыми двугорбыми верблюдами, обитающими на местной ферме.

«Этномир» в Калужской области является самым крупным этнографическим парком-музеем страны. Он раскинулся на 140 гектарах и здесь путешественников ждут музеи, деревенские дворы и локации, посвященные разным народам и культурам. В парке можно познакомиться с бытом татарских селений, узнать о народах Сибири и Дальнего Востока, побывать в Музее СССР. К тому же с 11 по 17 марта на территории комплекса будет широко праздноваться Масленица с блинами, играми, скоморохами и другими атрибутами этого весеннего праздника.