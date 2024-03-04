Россиянин раскритиковал отдых в Анапе

Холодно, дорого и скучно: российский турист поделился опытом отдыха в Анапе

© runews24.ru

Россиянин, привыкший отдыхать в Турции, решил провести осенний отпуск в поселке Сукко под Анапой. Но его ждало разочарование.

В гостинице было холодно и не было батареек в пульте от кондиционера. Ситуацию усугубил еще и слабый Wi-Fi. Ночью мешал спать шум стройки, машин и прохожих.

До моря идти было далеко, а по пути валялся мусор. Вместо запаха можжевельника турист ощущал вонь канализации.

В кафе еда была невкусной и дорогой. За обед из котлеты, пюре и чая пришлось заплатить 350 рублей, а за салат «Цезарь» с семгой, гавайскую пиццу и кофе - 1300 рублей.

Развлечений в поселке не было, приходилось ездить в Анапу на переполненных автобусах. На центральной улице были стройки и заброшенные здания, так что гулять было негде.