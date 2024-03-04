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Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» вошла в топ-7 самых впечатляющих

Эксперты сервиса tutu побывали в разных городах России и составили топ-7 самых впечатляющих смотровых площадок. В этот рейтинг вошла и смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. Площадка на 52-м этаже бизнес-центра уже давно популярна у путешественников.

Смотровая площадка «Высоцкий» вошла в топ-7 самых впечатляющих
© скрин youtube

7 впечатляющих смотровых площадок в городах России:

  • Мурманск. Смотровая площадка у мемориала «Защитникам Советского Заполярья», который находится на сопке Зеленый мыс,
  • Екатеринбург. Смотровая площадка на 52-м этаже бизнес-центра «Высоцкий»,
  • Владивосток. Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо,
  • Самара. Смотровая площадка «Скай-Руф» на крыше многоэтажного здания в центре города,
  • Курорт Роза Хутор. Смотровая площадка Роза Пик, откуда можно увидеть невероятную панораму Кавказских гор
  • Саратов. Видовая площадка мемориального комплекса «Журавли», на Соколовой горе на высоте 160 метров над уровнем моря
  • Красноярск. Торгашинский хребет. Чтобы насладиться видами, придется преодолеть лестницу из 1683 ступеней, которая вошла в Книгу рекордов как самая длинная в России.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что этой зимой Екатеринбург возглавил рейтинг самых «путешествующих» на самолётах городов России, за исключение Москвы и Санкт-Петербурга.

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