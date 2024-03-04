Смотровая площадка «Высоцкий» вошла в топ-7 самых впечатляющих

Эксперты сервиса tutu побывали в разных городах России и составили топ-7 самых впечатляющих смотровых площадок. В этот рейтинг вошла и смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. Площадка на 52-м этаже бизнес-центра уже давно популярна у путешественников.