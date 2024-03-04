Смотровая площадка «Высоцкий» вошла в топ-7 самых впечатляющих

Смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» вошла в топ-7 самых впечатляющих
Эксперты сервиса tutu побывали в разных городах России и составили топ-7 самых впечатляющих смотровых площадок. В этот рейтинг вошла и смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге. Площадка на 52-м этаже бизнес-центра уже давно популярна у путешественников.
7 впечатляющих смотровых площадок в городах России:
- Мурманск. Смотровая площадка у мемориала «Защитникам Советского Заполярья», который находится на сопке Зеленый мыс,
- Екатеринбург. Смотровая площадка на 52-м этаже бизнес-центра «Высоцкий»,
- Владивосток. Видовая площадка на сопке Орлиное гнездо,
- Самара. Смотровая площадка «Скай-Руф» на крыше многоэтажного здания в центре города,
- Курорт Роза Хутор. Смотровая площадка Роза Пик, откуда можно увидеть невероятную панораму Кавказских гор
- Саратов. Видовая площадка мемориального комплекса «Журавли», на Соколовой горе на высоте 160 метров над уровнем моря
- Красноярск. Торгашинский хребет. Чтобы насладиться видами, придется преодолеть лестницу из 1683 ступеней, которая вошла в Книгу рекордов как самая длинная в России.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что этой зимой Екатеринбург возглавил рейтинг самых «путешествующих» на самолётах городов России, за исключение Москвы и Санкт-Петербурга.