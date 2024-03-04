Туристам оставили мало шансов на поездку в Крым без чужих животных

Туристам, отправляющимся в Крым на поезде, практически не оставили шансов на путешествие в купе без чужих животных. С 29 апреля «Гранд Сервис Экспресс» разрешает провоз мелких питомцев в переноске без выкупа четырех мест еще в одном классе перевозки – 2Ф. Это уже третий по счету, что охватывает большую часть подвижного состава.

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Далеко не все отдыхающие, судя по комментариям в соцсетях перевозчика, хотят такого соседства: «Теперь совсем непонятно, как покупать билет в купе. А у людей аллергия бывает. Неужели нельзя чуть подумать о пассажирах?» Переживают не только те, кому это нельзя по медицинским показаниям: «Я бы предпочла ехать без собак. А так получается платишь 15 тыс. и потом всю дорогу нюхаешь запах. Это заводчикам норм, а те, у кого нет животных, всё чувствуют».

Сейчас у перевозчика пять классов купе. Без его выкупа целиком собачникам по новым правилам нельзя будет только в 2Э. Такие вагоны есть далеко не в каждом составе. А где-то отсутствуют совсем.

На сайте перевозчика заявлен еще один класс с аналогичными правилами – 2Д, но в системах бронирования удалось найти лишь один такой вагон в одном из четырех ежедневных составов на направлении Москва – Симферополь.