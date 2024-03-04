АТОР: Интерес к поездкам в Крым по раннему бронированию вырос на 80%

Турфирмы фиксируют существенный рост спроса на туры в Крым на летний сезон 2024 года. На этапе раннего бронирования объемы продаж в этом направлении увеличились до 80% в сравнении с январем-февралем 2023 года. Такие данные в разговоре с "РГ" озвучил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

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Эксперты группы компаний "Слетать.ру" также заметили увеличение спроса на крымском направлении. По их данным, спрос на летний Крым вырос на 7% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в этот период в 2023 году доля Крыма составляла всего 1,1%. Таким образом, Крым сейчас занимает уверенное второе место по популярности у российских туристов, выше спрос только на курорты Краснодарского края.

Распределение спроса на внутрироссийских направлениях, по данным "Слетать.ру", выглядит следующим образом: Краснодарский край (50%), Крым (7%), Калининградская область (3%), Московская область (2.8%), Кавказские Минеральные воды (2%), Дагестан (1,8%), Санкт-Петербург (1,2%), Карелия (0,2%), Алтайский край (0,9%), Москва (0,1%).

Годом ранее первая 10-ка выглядела вот так: Краснодарский край (71%), Калининградская область (4,5%), Дагестан (3,5%), Санкт-Петербург (3%), Кавказские Минеральные воды (2,6%), Крым (1,1%), Московская область (0,7%), Татарстан (0,7%), Алтайский край (0,2%), Байкал (0,2%).

Что касается глубины бронирования, то она также растет - в среднем на 10%. Таким образом, сейчас россияне в основном бронируют туры, которые стартуют через 5 месяцев.

Точного объяснения роста спроса у эксперт нет. Ранее в разговоре с "РГ" Сергей Ромашкин отмечал, что туристы решили приобрести туры, забронировать отели и купить билеты заранее из-за опасения повышения цен. На этапе раннего бронирования отели, в частности, в Крыму, довольно активно предлагают различные акции. Даже люксовые гостиницы в этом плане не исключение.

Другой возможной причиной могут стать опасения по поводу нехватки мест. Представитель АТОР отмечал, что в прошлом году ряд регионов столкнулись с дефицитом мест. Например, сложности с покупкой путевок в санатории минувшим летом наблюдались в регионе Кавказских Минеральных Вод или в Дагестане.

Что касается спроса на предстоящие мартовские праздники, то, по словам Ромашкина, пятерка лидеров выглядит следующим образом: это Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Санкт-Петербург и Красная Поляна (Сочи).