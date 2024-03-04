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Туристы рассказали об эпидемии ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Кавказа

На горнолыжных курортах Кавказа вспыхнула эпидемия ротавируса, пишет MSK1.RU со ссылкой на сообщения туристов.

Туристы рассказали об эпидемии ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Кавказа
© runews24.ru

По данным Mash, большинство заболевших – приехавшие на отдых в Домбай. В среднем ежедневно к врачам обращаются 25–30 человек. У всех наблюдаются симптомы ротавируса.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что никакой эпидемии не существует, а в месяц ротавирусом болеют не более 10 человек.

Правда, она добавила, что данные основываются на медицинских отчетах, а туристы, приезжая на день-два, обычно не обращаются за помощью.

По версии туристов, все дело в местной воде. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что вода на Домбае и других курортах не имеет патогенов.

Местные жители также не согласны с сообщениями о ротавирусе и считают, что симптомы связаны с тем, что ЖКТ и организм туристов не привыкли к горной местности и кавказским блюдам.

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Роспотребнадзор