Туристы рассказали об эпидемии ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Кавказа
На горнолыжных курортах Кавказа вспыхнула эпидемия ротавируса, пишет MSK1.RU со ссылкой на сообщения туристов.
По данным Mash, большинство заболевших – приехавшие на отдых в Домбай. В среднем ежедневно к врачам обращаются 25–30 человек. У всех наблюдаются симптомы ротавируса.
В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что никакой эпидемии не существует, а в месяц ротавирусом болеют не более 10 человек.
Правда, она добавила, что данные основываются на медицинских отчетах, а туристы, приезжая на день-два, обычно не обращаются за помощью.
По версии туристов, все дело в местной воде. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что вода на Домбае и других курортах не имеет патогенов.
Местные жители также не согласны с сообщениями о ротавирусе и считают, что симптомы связаны с тем, что ЖКТ и организм туристов не привыкли к горной местности и кавказским блюдам.