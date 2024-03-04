Туристы рассказали об эпидемии ротавирусной инфекции на горнолыжных курортах Кавказа

На горнолыжных курортах Кавказа вспыхнула эпидемия ротавируса, пишет MSK1.RU со ссылкой на сообщения туристов.

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По данным Mash, большинство заболевших – приехавшие на отдых в Домбай. В среднем ежедневно к врачам обращаются 25–30 человек. У всех наблюдаются симптомы ротавируса.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что никакой эпидемии не существует, а в месяц ротавирусом болеют не более 10 человек.

Правда, она добавила, что данные основываются на медицинских отчетах, а туристы, приезжая на день-два, обычно не обращаются за помощью.

По версии туристов, все дело в местной воде. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что вода на Домбае и других курортах не имеет патогенов.