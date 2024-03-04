Рязанская область получит 1,8 млн рублей на развитие туризма в 2024 году
В 2024 году Рязанский регион дополнительно получит 1,794 млн рублей на развитие туризма. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова.
Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение региону субсидий по программе «Развитие туризма». Всего в 2024 году финансирование направления составит 64,6 млн рублей.
Деньги направят на увеличение числа туристических поездок до 672 тысяч.
«У нас есть замечательные места, красивая природа, богатейшая история и культура, яркие событийные фестивали, получившие большую популярность. Хорошая логистика. Но сделать для развития туристской инфраструктуры предстоит еще очень много, так же как и для кадрового обеспечения отрасли», — подчеркнул глава региона Павел Малков.