Город в Карелии оказался в топе направлений для отдыха весной

Город находится на шестом месте рейтинга. Уточняется, что путешественники намерены провести в Сортавале в среднем два дня. Одна ночь, проведенная в городе, будет стоить около 7 тыс. рублей. Лидерами рейтинга стали Манжерок и Шерегеш.