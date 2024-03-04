Город в Карелии оказался в топе направлений для отдыха весной
Эксперты составили рейтинг самых востребованных направлений для весеннего отдыха. Среди самых популярных направлений отметили карельский город Сортавала.
«Сортавала, Карелия – 6916 р. / 2 ночи», – уточнили аналитики сервиса бронирований «Твил.ру».
Город находится на шестом месте рейтинга. Уточняется, что путешественники намерены провести в Сортавале в среднем два дня. Одна ночь, проведенная в городе, будет стоить около 7 тыс. рублей. Лидерами рейтинга стали Манжерок и Шерегеш.