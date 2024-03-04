Россия теряет туроператоров
Среди них такие известные бренды, как «Туристический клуб Пика» и «ГоуСочи». Из-за этого количество туроператоров в стране уменьшилось до 377.
Некоторые эксперты считают, что это может навредить туристической индустрии России. Но другие уверены, что серьезных проблем не будет, потому что большинство туроператоров продолжают работать.
Несмотря на трудности, Россия остается популярным туристическим направлением. В первом квартале 2019 года ее посетили 4 миллиона иностранных туристов.