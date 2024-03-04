Россия теряет туроператоров

Среди них такие известные бренды, как «Туристический клуб Пика» и «ГоуСочи». Из-за этого количество туроператоров в стране уменьшилось до 377.

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Некоторые эксперты считают, что это может навредить туристической индустрии России. Но другие уверены, что серьезных проблем не будет, потому что большинство туроператоров продолжают работать.