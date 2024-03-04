Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в ГУ МЧС РФ.

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Так, стало известно, что в понедельник, 4 марта, и вторник, 5 марта, в горах Кубани (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее сообщалось, что россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии. Одному россиянину не удалось самостоятельно выбраться из снежного плена и спастись.