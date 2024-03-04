Солнце, горы и нарзан: особенности отдыха в Кисловодске

Кисловодск не зря называют всесезонным курортом. Солнце здесь светит 300 дней в году, и потому количество желающих оздоровиться и набраться сил не зависит от дня в календаре. Как правильно пить целебный нарзан? Что такое терренкур? Чем занимались девушки-«источницы»? И как была придумана знаменитая бюветница? Корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова прогулялась по тропе Косыгина и узнала невероятные истории исцеления.

Кисловодск строили со столичным размахом. Денег не жалели, приглашали лучших архитекторов со всего мира. Так город стал любимым местом отдыха сначала элиты царской России, а затем и СССР.

Сегодня в Кисловодске расположены около трех десятков санаториев, и каждый имеет свой выход в самый большой в Европе рукотворный парк. Уникальное пространство, созданное человеком, славится редкими видами растений, впечатляющим разнообразием птиц и животных. Но красивая, изрезанная холмами территория парка – не только фактор радости для глаз. Этот ландшафт также помог реализовать инновационный метод лечения – терренкурный.