Авиакомпания Utair не пустила пассажира на борт из-за овербукинга: чем закончился скандал

В начале февраля этого года пассажира авиакомпании Utair не пустили на борт, несмотря на наличие билета. Мужчина должен был улететь из Минеральных Вод в Москву, но из-за овербукинга ему отказали в посадке.

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«В связи с технической неисправностью самолета произведена замена судна на другое, с меньшей вместимостью», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сначала пассажира зарегистрировали, но в самолете его место оказалось занято. Пересадить клиента в бизнес-класс отказались. В итоге мужчину попросили покинуть самолет. После прихода полиции решили провести повторную регистрацию, во время которой пассажиру даже не вернули посадочный талон.