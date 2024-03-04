«Номер» с лучшим видом: идея, где встретить рассвет на Кавказе

Плато Шаджатмаз в Кабардино-Балкарии — отличное место, чтобы встретить живописнейший рассвет. Локация со смотровой площадкой находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря, дорога из Кисловодска займет около получаса. В хорошую погоду с плато открывается вид на Эльбрус, плато Канжол и дорогу к «Долине нарзанов», а также на расположенные на Кавминводах гору Бештау и Кисловодск. Со смотровой площадки можно разглядеть и Кавказскую горную обсерваторию ГАИШ МГУ, которая находится на территории соседней Карачаево-Черкесии.