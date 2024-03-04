Со 2 марта из Оренбурга снова можно улететь в Нижний Новгород
2 марта возобновились перелеты из Оренбурга в Нижний Новгород. Прямые рейсы запланированы два раза в неделю.
Из Оренбурга вылет будет в четверг в 03:10, прилет в 02:50, в субботу вылет в 21:25, прибытие в 21:00. Из Нижнего Новгорода вылет в четверг в 03:40, прибытие в 07:20, в субботу вылет – в 22:00, прилет в воскресенье в 01:40. Для каждого города указано местное время.
Отметим, что рейсы из Оренбурга в Нижний Новгород и обратно уже выполнялись в 2022-2023 годы.