В России хотят штрафовать авиакомпании за неуведомление о рейсе
В России предложили штрафовать авиакомпании на 200 тысяч рублей, если они не будут предоставлять пассажирам звуковую и визуальную информацию о статусе рейса.
Как сообщает «Парламентская газета», в обязанности перевозчиков, согласно федеральным авиационным правилам, входит информирование пассажиров о времени отправления и прибытия самолетов, а также о месте и времени начала и окончания посадки. Также они обязаны предупреждать о задержках и отменах рейсов. Непредоставление таких сведений может нанести ущерб пассажиру, поэтому депутаты подготовили проект закона, предусматривающий штраф до 200 тысяч рублей.
В Общероссийском объединении пассажиров такую инициативу поддержали и подтвердили, что случаи, когда информация не предоставлялась либо давалась не полностью, есть. Из-за этого пассажиры часто не успевают к месту посадки, не могут улететь, теряют время и деньги.
Напомним, регистрация на рейс завершается за 40 минут до отправления, если пассажир опоздал, то авиакомпания вправе ему отказать. Однако если выход на посадку еще не закрыт, то шанс улететь есть. В случае прибытия в аэропорт после окончания посадки их уже не остается. Однако компенсацию получить все-таки можно. Для этого придется доказать, что причина опоздания была действительно уважительной. Например, затянувшийся досмотр пассажира и багажа. Также авиакомпания должна компенсировать стоимость билета, если места на борту не хватило. Как правило, в таких случаях перевозчики предоставляют билеты на следующий рейс.