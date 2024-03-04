В России хотят штрафовать авиакомпании за неуведомление о рейсе

В России предложили штрафовать авиакомпании на 200 тысяч рублей, если они не будут предоставлять пассажирам звуковую и визуальную информацию о статусе рейса.

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Как сообщает «Парламентская газета», в обязанности перевозчиков, согласно федеральным авиационным правилам, входит информирование пассажиров о времени отправления и прибытия самолетов, а также о месте и времени начала и окончания посадки. Также они обязаны предупреждать о задержках и отменах рейсов. Непредоставление таких сведений может нанести ущерб пассажиру, поэтому депутаты подготовили проект закона, предусматривающий штраф до 200 тысяч рублей.

В Общероссийском объединении пассажиров такую инициативу поддержали и подтвердили, что случаи, когда информация не предоставлялась либо давалась не полностью, есть. Из-за этого пассажиры часто не успевают к месту посадки, не могут улететь, теряют время и деньги.