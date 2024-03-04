Короткий тур в Сочи на 8 марта обойдется в 60 тысяч на двоих, в Турцию – вдвое дороже

До праздничных выходных остается всего 4 дня. Редакция TourDom.ru выяснила, куда еще можно отправиться и по каким ценам. Рассматриваем короткие туры в Сочи и Турцию с вылетом из Москвы 7–8 марта на 4–5 ночей.

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Тур в Сочи на 4 ночи (5 дней) с проживанием в 3* отеле и перелетом из Москвы 7 марта обойдется как минимум в 57 тыс. руб. на двоих. За эту сумму можно выбрать, например, «Империю Сочи» в центре города. Гостиница расположена в 2 минутах ходьбы от пляжа «Салют». В стоимость входит пользование круглогодичным подогреваемым бассейном и тренажерным залом. Питание не включено.

За 75 тыс. руб. на двоих предлагается пятидневный тур с вылетом 7 марта и размещением в санатории «Знание». В оздоровительную путевку входит полный пансион. По желанию за дополнительную плату можно пройти лечебные процедуры.

Отдых в комплексе «АкваЛоо» предлагается за 79 тыс. руб. Отель работает по системе «все включено», гости смогут посещать собственный аквапарк с горками.

Четырехзвездочный «Грейс Горизонт» в центре курорта и в шаговой доступности от моря можно забронировать за 76 тыс. руб. с перелетом из Москвы.

Отель «Жемчужина» доступен в указанные даты всего за 89 тыс. руб. на двоих, а тур с проживанием в популярном «Бридж Резорт» (Имеретинская низменность) можно купить за 99,8 тыс.

Пятизвездочный отдых в Сочи возможен как минимум за 128 тыс. руб. Столько стоит тур с размещением в Grand Karat Sochi (ex. Hyatt Regency). За 154 тыс. можно улететь на 5 дней в Pullman Sochi Centre, за 195 тыс. – в Radisson Collection Paradise (Адлер).

Тур в Турцию на 5 ночей (6 дней) с вылетом из Москвы 8 марта и проживанием в 4* отеле можно забронировать за 124 тыс. руб. на двоих. По такой цене предлагается тур с размещением в Prenses Sealine Beach 4* в Белеке без питания. Отель расположен в 300 м от моря и имеет подогреваемый бассейн.

Минимальная стоимость отдыха в 5*отеле – 139 тыс. руб. За эту сумму, в частности, можно поехать в шестидневный тур в Seher Resort & Spa 5* (Сиде). Отель работает на all inclusive, расположен в 50 м от побережья.

Вариант на первой линии от моря –Limak Arcadia Golf & Sport Resort 5* (Белек). Шесть дней с перелетом из Москвы обойдутся в 152 тыс. руб. на двоих. По схожей стоимости предлагается и тур в Dobedan Beach Resort в Сиде (ex. Alva Donna Beach Resort) – 158 тыс. руб.