Назван регион РФ, в котором празднование Масленицы обойдется дешевле всего

Средняя стоимость приготовления блинов к Масленице составляет 183 рубля, при этом дешевле всего это блюдо обойдется жителям Ставропольского края, следует из данных компании «Эвотор».

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Менее всего повезло обитателям восточных регионов, которым придется потратить на угощение от 233 до 253 рублей за порцию, передает РИА Новости.

Стоимость домашнего приготовления блинов составляет 183 рубля. Дешевле всего в среднем приготовление блинов будет в Ставропольском крае — всего 119 рублей, — говорится в сообщении.

Чтобы купить продукты на одну порцию блинов, москвичам придется потратить 227 рублей, а петербуржцам — 201 рубль. Для жителей Краснодарского края тот же набор будет стоить 186 рублей, а для красноярцев — 185 рублей. Еще дешевле Масленица обойдется самарцам и воронежцам — 178 рублей. В Калининградской области для праздника будет достаточно 168 рублей, а в Свердловской — 154 рублей.