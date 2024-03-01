Авиаэксперт: дефицит самолетов пассажирам в ближайшие годы не грозит

Минпромторг подтвердил вчерашнюю информацию от главы Ростеха Сергея Чемезова о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, вынуждена сдвинуть сроки поставок отечественных пассажирских лайнеров МС-21 на 2025 год, а Superjet 100 – на 2026-й. Об этом сообщает РБК. Причина – объективные технические сложности.

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«Аэрофлот» должен был получить первые Superjet 100 еще в прошлом году, а в этом – 6 самолетов МС-21. Поступления новых отечественных бортов ожидала и авиакомпания «Аврора». Впрочем, по мнению редактора портала avia.ru Романа Гусарова, перенос срока поставок никак не скажется на пассажирах, во всяком случае в ближайшие 2 года:

«Возможно, это прозвучит странно, но в данный момент российские авиакомпании в дополнительных самолетах не нуждаются».

Специалист напоминает данные официальной статистики: в 2019 году совокупный объем авиаперевозок по внутренним и зарубежным маршрутам составил 128 млн пассажиров, в прошлом году – только 105 млн. Даже притом что за указанный период магистральный авиафлот сократился примерно на 10%, свободные провозные емкости наших авиакомпаний способны обеспечить перевозку порядка 115 млн пассажиров – на 10 млн больше, чем в 2023-м. С учетом того, что возможности полетов за рубеж ограничены, объемы если и вырастут в этом году, то, скорее всего, в пределах 5 млн.

Перевозчики сейчас заботятся не о том, где бы найти дополнительные лайнеры, а на какие выгодные маршруты пристроить уже имеющиеся. Не стоит забывать и о довольно успешной дебермудизации. За последние месяцы «Аэрофлоту» удалось очистить от иностранной регистрации 98 бортов, «Уральским авиалиниям» – 19. Теперь эти самолеты могут летать за границу без риска ареста в иностранных аэропортах, но перечень стран, в которые возможно ставить рейсы, ограничен. На популярных туристических направлениях – Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет – плотность расписания и так высока, приходится еще и жестко конкурировать с зарубежными авиакомпаниями.

Что касается технического обслуживания боингов и аэробусов, то пока, по оценке Романа Гусарова, отечественным авиакомпаниям удается справляться с этим «на 4 с плюсом». Поставка запчастей по параллельному импорту налажена неплохо, есть и необходимая ремонтная база. Однако определенное беспокойство вызывают грядущие новые ограничения со стороны стран Запада. Не далее как вчера Евросоюз заявил, что будет тщательнее отслеживать реэкспорт в Россию высокотехнологичной продукции. Оценить, как это скажется на получении из-за границы компонентов для обслуживания авиалайнеров, пока сложно. Не исключено, что потребуется поиск дополнительных путей поставок, они могут оказаться более затратными, что, возможно, отразится и на стоимости авиабилетов.