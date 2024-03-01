Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в первый день весны

Большинство россиян, которые планируют путешествия на первый день весны, посетят города РФ. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий tutu.

© Вечерняя Москва

На 1 марта пришлось 80,6 процента всех авиабронирований, а также 98,13 процента проданных железнодорожных билетов. Больше всего авиапутешественников отправятся в Москву — 17,6 процента пассажиров, в Санкт-Петербург — 8,2 процента, и в Екатеринбург — 2,9 процента. Также популярностью среди россиян пользуются Минеральные Воды, Калининград, Новосибирск и Махачкала.

Самыми востребованными железнодорожными направлениями в первый день весны стали две столицы: в Москву отправятся 22,3 процента туристов, а в Санкт-Петербург — 22,3 процента путешественников. Также популярны в этот день оказались Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер.

Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные бронирований и раскрыли самые популярные страны для пляжного отдыха в начале весны 2024 года.