Члены экспедиции ВК узнали о самых интересных местах Кировской области

В Кировской области проходят съемки проекта VK Места. Команда проекта отправилась в самые необычные места региона, чтобы познакомиться с его историей и культурой.

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«В Кировской области немало интересных и увлекательных мест, достойных быть увиденными. Мы надеемся, что проведенная экспедиция замотивирует как можно больше туристов посетить этот необычный регион», – отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.

Съемки стартовали 26 февраля и завершатся 1 марта, имиджевый ролик о регионе появится в VK Видео в этом году.

Блогеры Тим Сорокин и Алиша, а также комик и актер Алексей Шальнов приехали сюда, чтобы опробовать туристические маршруты и увидеть уникальные точки притяжения. В ходе съемок участники экспедиции познакомились с художественными промыслами области: создали собственные дымковские игрушки, расписали вятские матрешки. К слову, самая большая в мире коллекция дымковской игрушки – в «Вятском художественном музее братьев Васнецовых». С богатой историей региона команда познакомилась в вотчине вятского воеводы. А на «Хлыновской заставе» ребята прокатились на лошадях, поработали в настоящей кузнице и сразились в доспехах.

Путешественники опробовали и различные экстремальные виды спорта: встали на лыжи, а после освоили ледолазание вместе с заслуженным тренером России и мастером спорта по альпинизму Алексеем Вагиным.

«Путешествие в Кировскую область – первое для меня в этом проекте. За пару дней мы уже успели получить массу положительных эмоций», – признался комик Алексей Шальнов.

Своими природными достопримечательностями славится село Суводь: здесь находится незамерзающее Теплое озеро, по которому съемочная группа отправилась в морозную прогулку на сапах.