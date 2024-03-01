Члены экспедиции ВК узнали о самых интересных местах Кировской области
В Кировской области проходят съемки проекта VK Места. Команда проекта отправилась в самые необычные места региона, чтобы познакомиться с его историей и культурой.
«В Кировской области немало интересных и увлекательных мест, достойных быть увиденными. Мы надеемся, что проведенная экспедиция замотивирует как можно больше туристов посетить этот необычный регион», – отметил директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.
Съемки стартовали 26 февраля и завершатся 1 марта, имиджевый ролик о регионе появится в VK Видео в этом году.
Блогеры Тим Сорокин и Алиша, а также комик и актер Алексей Шальнов приехали сюда, чтобы опробовать туристические маршруты и увидеть уникальные точки притяжения. В ходе съемок участники экспедиции познакомились с художественными промыслами области: создали собственные дымковские игрушки, расписали вятские матрешки. К слову, самая большая в мире коллекция дымковской игрушки – в «Вятском художественном музее братьев Васнецовых». С богатой историей региона команда познакомилась в вотчине вятского воеводы. А на «Хлыновской заставе» ребята прокатились на лошадях, поработали в настоящей кузнице и сразились в доспехах.
Путешественники опробовали и различные экстремальные виды спорта: встали на лыжи, а после освоили ледолазание вместе с заслуженным тренером России и мастером спорта по альпинизму Алексеем Вагиным.
«Путешествие в Кировскую область – первое для меня в этом проекте. За пару дней мы уже успели получить массу положительных эмоций», – признался комик Алексей Шальнов.
Своими природными достопримечательностями славится село Суводь: здесь находится незамерзающее Теплое озеро, по которому съемочная группа отправилась в морозную прогулку на сапах.
Проект VK Места реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России. Съемки уже прошли в 36 субъектах страны.