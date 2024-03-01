Площадь нового «Эпицентра развлечений» в горах Сочи составит 30,7 тыс. кв. м

"Развлекательный комплекс площадью 30,7 тыс. кв. м появится в Красной Поляне, старт строительства запланирован на 2024 год. Уникальность проекта заключается в том, что на новом пространстве будут проходить концерты и события с использованием сверхсовременных технологий Digital, Phygital, Gamification. Иммерсивные шоу, мюзиклы, кинетическое аудиовизуальное шоу, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, спортивные турниры, арена для киберспорта, VR-парк, мультимедийный парк для детей - эти и другие события представлены в концепции нового развлекательного комплекса", - сообщил Анфиногенов.