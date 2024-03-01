Казань в топе популярных направлений для отдыха в марте

Казань заняла четвертое место в рейтинге популярных туристических направлений для отдыха в первый месяц весны. Бронирование отелей в столице Татарстана в среднем длится три ночи, сообщила мэрия Казани.

Рейтинг возглавил Сочи, на который приходится 13% бронирований. Вторую строчку разделили Москва и Санкт-Петербург — по 12% бронирований на каждый город. На Казань приходится 4% бронирований.