В Калуге проложили новый туристический маршрут

Собравшиеся в региональном Доме правительства руководители культурной и туристической отраслей Тульской и Калужской областей говорили о сотрудничестве в продвижении брендов в соседних регионах. Первой ласточкой стал природно-исторический путеводитель, выпущенный в рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы "От Непрядвы до Угры".

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- Традиционно власти в регионах вокруг столицы разрабатывают туристические маршруты по территориям своих областей, как правило, ориентируясь на московского гостя. Мы предлагаем отойти от административного подхода, руководствуясь историческим принципом, - рассказал "РГ" директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко. - Куликовская битва и Великое стояние на Угре - события, которые легли в основу российской государственности. И любое государство - какая-то понятная всем вертикальная система управления. Но его устойчивость - как раз то, что имеет не вертикальное, а горизонтальное направление. Общая культура, общая история - это основы. Нам показалось, что достопримечательности, которые мы описали, создают ту самую горизонтальную, очень важную связь.

Путеводитель "От Непрядвы до Угры" объединил два региона вокруг общей истории. В нем подробно описаны территории главного противостояния русских княжеств Золотой Орде. Это Куликово поле, где в 1380 году Дмитрий Донской одержал победу над Мамаем, и место знаменитого стояния на Угре, где спустя столетие закончилось владычество Орды. А между ними - малые исторические города двух областей: Дубна, Одоев, Суворов, Чекалин, Козельск, Перемышль. И каждый интересен, в каждом своя изюминка. Тот же Чекалин - самый маленький город России. Козельск - "злой город", хорош не только историей, но и сказочной "Вихляндией", а также глэмпингом с банным чаном. А в Одоеве на 5,5 тысячи жителей приходится пять интереснейших музеев, да еще и Анастасов монастырь XVI века. Встретятся на этом пути и такие святыни, как Оптина Пустынь и Шамординская обитель.

Конечно, есть информация и про столицы двух регионов. Тульский кремль, Музей оружия, Музейный квартал - для туристов традиционное начало знакомства с городом оружейников. А вот знакомиться с Калугой авторы предлагают начать вовсе не с Музея космонавтики (впрочем, он также есть в путеводителе), а с храмов, придающих особое очарование русской глубинке, увидеть старинный город через фигуры святого Лаврентия Калужского и Константина Циолковского.

Музей-заповедник "Куликово поле" планирует по мотивам печатного издания создать аудиогид для путешественников

Примечателен и такой момент: начинается путешествие там, где река Непрядва впадает в Дон, а завершается в месте слияния Оки и Угры. На маршруте богатейшая история сопровождается природными достопримечательностями. Среди них "лунные пейзажи" Романцевских гор с бирюзовыми водоемами и Лупишкинское болото - урочище в междуречье Дона и его притока Донца, водопады на реке Дугне, Национальный парк "Угра" и много чего еще.

- Среди всех отраслей туризм сейчас является одной из самых быстрорастущих. И в связи с этим все регионы стали большое внимание уделять именно инфраструктуре, привлечению туристов. И возникла большая конкуренция. И только сейчас стало понятно, что, не объединяясь, эту гонку в борьбе за туристов выиграть невозможно, - заметила Полина Коченкова, заместитель министра - начальник управления развития туризма Калужской области.

Ее коллега директор департамента развития туризма Министерства экономического развития Тульской области Елена Некрасова подчеркнула и другое преимущество идеи музея-заповедника "Куликово поле":

"Это такой мультибрендовый проект, который включает в себя конструктор маршрута. Каждый человек сможет построить путешествие по разным направлениям - и военно-патриотическим, и культурно-познавательным, и религиозным. Путеводитель подходит и для индивидуальных туристов. И это настольная книга для гидов и туроператоров. Они могут, воспользовавшись этой путевой информацией, построить новые маршруты, проложить новые проекты, которые будут интересны потребителям".