Туристы не хотят терять мультивизы из-за вынужденной замены загранпаспортов с ошибками

Закон о признании загранпаспорта недействительным из-за ошибочных данных и опечаток действует уже 3 месяца, но день за днем приносит новые сюрпризы туристам. Некоторые из них узнают, что их удостоверение личности подлежит замене, сразу после оформления мультивизы. Например, долгосрочного шенгена. Получить такой не только трудоемко и дорого, но и в сегодняшних реалиях проблематично. Перед людьми встает дилемма – если поменять паспорт, то тут же потеряешь право на въезд в страну, так как никто не будет переносить данные и переклеивать визы в новый документ. Если же поехать со своим старым паспортом, то есть риск быть остановленным на границе.

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Туристы пытаются выйти из ситуации разными способами. Своими планами они делятся в соцсетях. Например, выручить могут два загранпаспорта. Закон позволяет россиянину одновременно иметь обычный пятилетний и биометрический десятилетний документ. Если один из них не содержит ошибок, опечаток, то по нему можно вылететь из РФ на стыковку в один из хабов, а уже там при прохождении границы перед следующим рейсом предъявить другой документ. Иностранному пограничнику опечатки в названиях городов, транскрипция российских имен и фамилий неведомы. Да и сверять с внутренним документом нет никакой необходимости.

Те путешественники, у которых нет второго загранпаспорта, ищут иные выходы. Как вариант, также лететь через какую-либо дополнительную стыковку в одной из стран, куда можно попасть по внутреннему российскому паспорту. Сейчас это позволяет отправиться в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. А уже там для выезда в дальнее зарубежье авантюристы намереваются использовать загранпаспорт с полученной визой. Правда, побаиваются вопросов о том, как они попали за рубеж без штампов о выезде из РФ, но к долгим объяснениям морально готовы.