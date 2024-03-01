Что подарить на 8 марта? 10 идей от кавказских мастеров

1. Унцукульские изделия из Дагестана

© «Это Кавказ»

Дагестанское село Унцукуль подарило миру мастеров, владеющих уникальным искусством художественной насечки металлом по дереву. Кажется, само название села произошло от звука, который при этом издается, — «цук-цук-цук». Чтобы купить унцукульские подвески, ручки, шкатулки, вазы, необязательно отправляться в село, они представлены в этнобутиках в Махачкале и Москве. Но эта будет покупка с подвохом, ведь вам придется стать их постоянным клиентом. Трудно устоять перед такой красотой. К тому же ручная работа обладает особым эффектом. Увидев хотя бы раз унцукульские украшения, женщина станет абсолютно равнодушной к дешевым побрякушкам. Что такое стразы, когда перед тобой отполированное дерево, искусно инкрустированное медью, мельхиором и серебром?

2. Осетинские духи

«Это Кавказ»

Ударение на второй слог. Хотя, конечно, можно купить билеты на самолет и отправиться в некрополь Дзаргавс, где наверняка обитают мистические существа. А можно подарить любимой Осетию во флаконе. Вдохновившись осетинскими горными пейзажами и ощущением свободы, Фатима Гаева создала десятки новых ароматов. Чёрная смородина, степные травы, древесина, сандал, корица, толуанский бальзам и кедр — каждая формула уникальна. Автор не делит свою парфюмерию на женскую и мужскую, так что подарок получится унисекс. Если сложно определиться с ароматом, можно заказать набор пробников.

3. Ингушские сумочки «Пхамат»

«Это Кавказ»

Каждая сумка, выпущенная ингушским дизайнером Асей Хаматхановой, — настоящая пасхалка, в которую вшит национальный культурный код. Не думайте, что на ней вы увидите просто узор — это может быть схематическое изображение растения, которое растет только в одном из ингушских ущелий, или народный орнамент, найденный автором в сборниках ингушских этнографов. Все аксессуары бренда «Пхамат» исключительно ручная работа.

4. Кубачинская ювелирка

«Это Кавказ»

Село Кубачи прославилось на весь мир благодаря красивейшим украшениям местных мастеров. В ауле златокузнецов есть целые династии ювелиров. А чтобы ювелирное искусство не было утрачено, ему обучают даже маленьких детей. Здесь расположена единственная в мире школа, где школьникам со второго класса начинают преподавать основы кубачинского мастерства.

Вручая даме сердца кубачинский браслет, кулон или кольцо, можно почувствовать себя настоящим рыцарем: ведь они изготовлены на краю света, в селе, спрятанном среди высоких гор. Сюда не так-то просто добраться. Богатыри в сказках даже за драконами так далеко не ходили. Если вы пока еще не готовы к такому подвигу, можно заказать украшение по интернету.

5. Осетинские куклы «Асик»

«Это Кавказ»

Нет сувенира, который рассказал бы о культуре Осетии так же красиво, как кукла бренда «Асик долс». Настоящие горские красавицы в национальных костюмах, исполненные с ювелирным мастерством. Предприятию «Асик Долс» больше 30 лет, тут работают мастера декоративно-прикладного искусства, которые посвятили десятилетия любимому делу. Руководитель предприятия говорит, что ни одна из мастериц не подходит к работе с плохим настроением — потому что это обязательно отразится на ее заготовке. Фигуры джигитов и горянок полюбились заказчикам со всех уголков мира. Будьте уверены, что этот этнический сувенир простоит много лет и не утратит своего великолепия.

8. Аксессуары от Мадины Саральп

«Это Кавказ»

Мадина Саральп из Кабардино-Балкарии — дизайнер по крови. Еще в школьные годы она рисовала фасоны платьев, чуть позже стала выпускать и ювелирные украшения.

В ее арт-центре в Нальчике вы найдете дизайнерскую одежду, свадебные платья и аксессуары с тончайшей обработкой. В каждом изделии присутствует этнический мотив, но он лаконичен и ненавязчив. Одежда и украшения от Мадины Саральп — прекрасный способ выразить свою индивидуальность без вычурности и эпатажности. Так, лаконичный шоппер с вышитой аппликацией идеально подойдет на каждый день или для прогулки. А если к празднику вы планируете совместный поход в ресторан, как нельзя кстати будет бархатная сумочка с этно-фурнитурой: она прекрасно дополнит вечерний образ.

7. Кофе из чеченского цеха «Марзо»

«Это Кавказ»

Если ваша девушка — ценитель кофе, то вы просто обязаны посетить обжарочный цех «Марзо» в Грозном. Сюда привозят зерна из самых «кофейных» стран — Эфиопии, Гватемалы, Бразилии — и обжаривают их по специальной методике. Вы точно не уйдете отсюда, не купив пакетик с зернами и молотым specialty-кофе. Это та самая категория напитка, из-за которой грозненский кофе так полюбился туристам. Поразительный аромат свежезаваренного напитка не только порадует вашу избранницу, но и напомнит вам о прекрасной поездке в одну из кавказских кофейных столиц.

8. Шоколад Rohs из Северной Осетии

«Это Кавказ»

Жила-была в Осетии мама шестерых детей Ольга Шауэрман. И как-то ей захотелось приготовить шоколад. Лакомство получилось настолько вкусным, что женщины решила: другого ни она, ни ее дети даже пробовать больше не будут. За 15 лет Ольга разработала десятки собственных рецептов. Темный, молочный, кофейный шоколад, шоколад с добавлением орехов, малины и даже облепихи.

Ольга Шауэрман — осетинский аналог Вилли Вонки. Только ее шоколадная фабрика называется Rohs, что в переводе с осетинского означает «свет».

Один из самых популярных продуктов предприятия — плитки с изображением колоритных городских дверей, которые можно встретить в старых районах Владикавказа. Так что осетинский шоколад — это два в одном: и сувенир, и сладости.

9. Горный чай

«Это Кавказ»

На Кавказе, где гость приобретает священный статус, просто не могут подавать невкусный чай. А больше всего о нем знают чайханщики Дербента. Здесь находятся настоящие чайные лаборатории, где путем экспериментов люди поколениями учились готовить незабываемый напиток. И достигли в этом деле поразительного мастерства. Черный чай, чай с шиповником, чабером, чабрецом и мятой — лучше не спорить о вкусах, а просто пробовать каждый из них. Или заказать любимой горский чайный букет — он, в отличие от цветочного, точно не завянет и будет долго радовать новую хозяйку.

10. Путешествие на «Жемчужине Кавказа»