Авиакомпанию лишили права на полеты из Волгограда за рубеж

Росавиация отозвала допуски на полеты у авиакомпании-перевозчика, которая осуществляла полеты из Волгограда.

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Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, компания теперь не имеет права совершать регулярные пассажирские авиарейсы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Джербу и Энфиду. С чем связан отзыв разрешения на осуществление полетов, в ведомстве не комментируют.