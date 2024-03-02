Чумовая гостиница: гостям Дня оленевода в Салехарде предложат провести ночь в жилище коренных северян

— Рядом концерты самобытных творческих коллективов, гастрономический фестиваль, соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках, национальные мастер-классы, ярмарка производителей уральского региона и еще много всего. Дополнительно — трансфер и обзорная экскурсия, — анонсировали в администрации Салехарда.