Чумовая гостиница: гостям Дня оленевода в Салехарде предложат провести ночь в жилище коренных северян
Организаторами необычной ночевки выступает управление культуры города совместно с ямальцами, ведущими традиционный образ жизни.
В Салехарде ко Дню оленевода впервые откроют чум-гостиницу. Праздник состоится 23 и 24 марта. Как сообщает администрация города, максимально погрузиться в национальный колорит сможет любой желающий, достаточно лишь приобрести билеты.
Чумы разместят в шаговой доступности от главной праздничной площади. Организаторами необычной ночевки выступило управление культуры города совместно с ямальцами, ведущими традиционный образ жизни.
— Рядом концерты самобытных творческих коллективов, гастрономический фестиваль, соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках, национальные мастер-классы, ярмарка производителей уральского региона и еще много всего. Дополнительно — трансфер и обзорная экскурсия, — анонсировали в администрации Салехарда.
Как выяснил корреспондент «Ямал 1», в одном чуме может переночевать до пяти человек. Постояльцам предоставят средства личной гигиены и постельные принадлежности.