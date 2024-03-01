Путевки в детские лагеря Курганской области стоят до 28 тысяч рублей

В Курганской области стоимость путевок на летние смены в детские лагеря составит до 28 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте образования региона.

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«Стоимость льготных путевок в загородные лагеря в летний период с учетом субсидии из областного бюджета составляет 16 410 рублей (12 307 рублей — из областного бюджета, 4 102 рублей — родительская плата). Стоимость коммерческих путевок лагерей, относящихся к Департаменту образования: „Весна“ и палаточный лагерь „Лазурный“ — 16 500 рублей, „Романтика“ и „Космос“ — 28 000 рублей», — рассказали URA.RU в департаменте.

Журналисту пояснили, что лагеря сами устанавливают цену на коммерческие путевки, поэтому родителям следует самостоятельно узнавать стоимость у организаций. Все контактные данные и реестр лагерей Курганской области указаны на сайте департамента образования. Журналисту ранее также сообщали, что примерная дата начала продаж путевок пока неизвестна, но планируют начать с марта. С 1 февраля в курганских лагерях начались инклюзивные смены.